Nie uwierzysz ile własnych tabletów sprzedał T-Mobile w zeszłym roku

W kwestii światłowodu Magentowy operator również poczynił niemały progres. Liczba klientów szerokopasmowego internetu stacjonarnego w 2023 roku wzrosła do 260 tys. Oznacza to, że ok. 106 tys. klientów w ubiegłym roku postawiła na światłowód T-Mobile. Zaliczono również progres w kontekście liczby klientów usług mobilnych, chociaż nie aż tak duży, jak w przypadku internetu domowego: w ofertach abonamentowych i na kartę do T-Mobile dołączyło 80 tys. klientów (wzrost z 12,512 do 12,593 mln). Mimo wszystko wynik ten został osiągnięty nawet pomimo dezaktywacji 250 tys. kart SIM oferowanych w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.