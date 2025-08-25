Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie na wypadek wojny? Policjantka tłumaczy

Ładowanie...

Eksperci i służby alarmują: jeśli chcemy być przygotowani, musimy myśleć nie tylko o zapasach jedzenia i wody. Kluczowe są dokumenty. Bez nich funkcjonowanie poza domem może okazać się praktycznie niemożliwe.

Wyobraź sobie, że musisz opuścić dom w 15 minut. Nerwy, chaos, a ty w pośpiechu chwytasz co się da. W tym całym zamieszaniu łatwo zapomnieć o najważniejszym.

REKLAMA

Kiedy myślisz o ewakuacji, na pewno w głowie masz plecak, latarkę i powerbank. Ale co z dokumentami, które świadczą o twoim życiu i majątku? A tak, te leżą gdzieś w szufladzie, a ty nawet nie wiesz, gdzie dokładnie. A szkoda. W awaryjnej sytuacji mogą być na wagę złota.

Młodsza inspektor Małgorzata Sokołowska, znana w sieci z profilu „Z pamiętnika policjantki” na Instagramie, podkreśla, że w sytuacji zamieszania dokumenty mogą mieć taką samą wagę jak butelka wody czy chleb w plecaku. To one potwierdzają naszą tożsamość, pozwalają korzystać z pomocy państwa, służb ratunkowych, a także dają możliwość przemieszczania się szczególnie jeśli ewakuacja wymaga przekroczenia granicy.

Bez dowodu osobistego czy paszportu nie załatwimy praktycznie nic. Trudno będzie dostać się do schroniska, skorzystać z pomocy medycznej czy wsiąść do pociągu. Równie istotne jest prawo jazdy.

Dokumenty ważniejsze niż zapasy

W kryzysie równie ważne, jak dokumenty tożsamości, są papiery dotyczące majątku i ubezpieczeń. Akt własności mieszkania, polisa samochodowa czy dokumenty zdrowotne to coś, co może znacząco przyspieszyć powrót do normalności po zakończeniu kryzysu. Straty materialne są wtedy łatwiejsze do udokumentowania, a pomoc szybciej dostępna.

Nie wolno zapominać o dokumentacji medycznej. Kartoteka z danymi o przyjmowanych lekach, grupie krwi czy alergiach może dosłownie uratować życie. W sytuacji stresu i chaosu nikt nie będzie pamiętał wszystkich szczegółów, a lekarze często działają pod presją czasu.

Więcej na Spider's Web:

Kopie, pendrive i chmura – trzy filary bezpieczeństwa

Sokołowska radzi, by dokumenty przechowywać w dwóch formach: papierowej i cyfrowej. Oryginały najlepiej zabezpieczyć w wodoodpornych koszulkach lub specjalnych etui, które wytrzymają nawet zalanie. Kopie warto zeskanować i zapisać na pendrive’ie, który zmieści się w każdym plecaku ewakuacyjnym. Dodatkowym zabezpieczeniem jest chmura. Dostęp do plików online może okazać się bezcenny, jeśli fizyczne dokumenty zostaną utracone.

Przy okazji nie zapominajmy o naszych pupilach. Psy i koty także mają swoje paszporty, a bez nich przekroczenie granicy może być niemożliwe. To detal, o którym często się nie myśli.

Papierowa lista kontaktów i gotówka w kieszeni

Nowoczesne technologie są świetne - dopóki działają. W sytuacji awarii sieci komórkowej czy braku prądu smartfon staje się bezużyteczny. Dlatego warto przygotować papierową listę kontaktów do najbliższych, zwykła kartka może okazać się bardziej niezawodna niż najnowszy iPhone.

Do tego dochodzi gotówka. W czasie kryzysu bankomaty mogą nie działać, a płatności kartą czy telefonem będą zwyczajnie niemożliwe. Kilkaset złotych w banknotach i garść monet mogą zrobić różnicę między przetrwaniem a problemami w zaopatrzeniu się w podstawowe rzeczy.

Badania pokazują, że ponad 70 proc. Polaków nie posiada tzw. plecaka ewakuacyjnego, a większość nigdy nie zastanawiała się, jakie dokumenty powinna mieć pod ręką w sytuacji kryzysowej. Tymczasem każdy kryzys, czy to powódź, awaria sieci energetycznej czy konflikt zbrojny, udowadnia, że przygotowanie to nie fanaberia, lecz konieczność.

REKLAMA

Dokumenty to nie tylko formalności. To nasza tożsamość, prawo do ochrony, możliwość poruszania się i odbudowania życia po kryzysie. Dlatego, jak podkreśla Małgorzata Sokołowska, przygotowanie zestawu kluczowych dokumentów powinno być tak samo oczywiste jak posiadanie w domu apteczki czy gaśnicy.

REKLAMA

Bogdan Stech 25.08.2025 10:22

Ładowanie...