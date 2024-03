Rząd zrobił poradnik na wypadek wojny. Mówi, co zabrać ze sobą do plecaka ewakuacyjnego

„Każdy z domowników powinien mieć oddzielny, gotowy do zarzucenia na ramię plecak. W związku z tym, że nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował dostępu do zestawu ewakuacyjnego, najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie wyposażenie się w oddzielne zestawy do domu, pracy i samochodu” – zalecają twórcy.