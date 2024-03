Miejsce głosowania na Wybory 2024 sprawdzisz łatwo, ale ze zmianą musisz się pospieszyć

Wybory 2024 odbędą się już 7 kwietnia 2024 r. Jak sprawdzić miejsce głosowania przez internet? Da się to zrobić na stronie internetowej, ale jest też na to aplikacja. Jeśli z kolei chcesz zmienić miejsce głosowania, to musisz się spieszyć - zrobisz to online, ale w wyborach samorządowych nie jest to takie proste, jak w przypadku parlamentarnych.