Ruszył Centralny Rejestr Wyborców. Tu zmienisz miejsce głosowania przez internet

Centralny Rejestr Wyborców ma przede wszystkim służyć do ustalenia liczby wyborców. Ten ma być gotowy na kolejne, nadchodzące wybory parlamentarne - testy systemu były przeprowadzane i Janusz Cieszyński twierdzi, że został przygotowany do działania.



Jest to zatem wielka baza danych osób, które są uprawnione do głosowania, oraz obwodów, do których wyborcy są przypisani, oczywiście według miejsca zamieszkania. Jak podaje rządowa strona, proces przypisywania ma odbywać się automatycznie, a obywatele mają zyskać możliwość uzyskania swoich danych online.