Do tego jeśli konieczna będzie wizyta w np. urzędzie pracy, to będziemy musieli udać się do tego, który jest przypisany do naszego adresu zameldowania, a nie zamieszkania. Według miejsca zameldowania przyznawany jest także zasiłek dla bezrobotnych, a do tego czasem można uzyskać np. zniżki za parkowanie w mieście, w którym jesteśmy zameldowani. To wszystko może powodować problemy, gdy przenieśliśmy się z jednego miasta do innego.