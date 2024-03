Chcesz zastrzec PESEL na wszelki wypadek? Bank tłumaczy, jak utrudnisz sobie życie

Ze względu na różnego rodzaju wycieki, ale i same możliwości, jakie niesie ze sobą posiadanie czyjegoś numeru PESEL, ostrożność nie jest jedynym środkiem bezpieczeństwa, jaki zalecają eksperci. Obecnie jednym z kluczowych elementów cyberbezpieczeństwa jest zastrzeżenie swojego numeru PESEL.



Choć zastrzeżenie numeru PESEL to niezwykle skuteczne narzędzie przeciwdziałające działaniom cyberprzestępców, to wiąże się ono z pewnymi ograniczeniami dla Polaków.