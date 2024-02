Idziesz do operatora i nie musisz podawać danych. Wystarczy kod QR

Dane potrzebne do umowy będzie można przekazać aplikacją mObywatel za pomocą kodu QR. Przy podpisywaniu kontraktu konsultant Play wygeneruje kod, który pozwoli na weryfikację danych. My natomiast będziemy musieli zeskanować go aplikacją – trzeba będzie uruchomić oprogramowanie, potem wybrać mDowód, a pod dokumentem znajdzie się guzik "Potwierdź swoje dane". Ten trzeba będzie kliknąć (może pokazać się komunikat, który będzie wymagał potwierdzenia) i gotowe – odpali się opcja skanowania. Później będziemy musieli jeszcze potwierdzić cały proces i konsultant otrzyma potrzebne dane do umowy.