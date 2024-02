Jakie jest hasło do WiFi? W Orange już nie trzeba będzie męczyć się z odpowiedzią

Dostęp do nowych funkcjonalności udostępniliśmy dla użytkowników: Funbox 2.0, Funbox 2.6, Funbox 3.0, Funbox 6 oraz na kolejnych nowych routerów, które udostępnimy w przyszłości w naszej ofercie. Jedno zastrzeżenie – jeśli posiadacie już aktywną sieć Wi-Fi dla gości lub IoT (Internet of Things), to nie zobaczycie tych sieci na swojej liście.