Zapomnij o wpisywaniu hasła do WiFi. Play ma coś lepszego

Jeśli masz światłowód Playa (obok numeru telefonu w fioletowej sieci), to będzie kolejny powód, aby częściej zaglądać do aplikacji. Poza realizowaniem opłat, czy doładowaniem konta niedawno do oprogramowania trafiło sterowanie WiFi, to teraz jeszcze będzie można generować kod QR do udostępniania WiFi.