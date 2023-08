Polacy polubili światłowód Playa. Operator podał liczbę klientów usług stacjonarnych

Jeśli chodzi zaś o przychody, to te wzrosły o 17,6 proc. w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku do 4,79 mld zł. Z czego przychody z usług mobilnych to 2,3 mld zł (5,8 proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku). Wzrost przychodów z usług stacjonarnych sięgnął 963 mln zł w porównaniu z zeszłorocznymi 471 mln zł (wzrost 104,2 proc).