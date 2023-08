Nie chcieli czekać na szybki internet. Złożyli się i powiedzieli operatorowi: zakładajcie światłowód

Tak czy siak, to bardzo odświeżająca historia po wszystkich tych protestach sprzeciwiających się budowie masztów. Oczywiście mam w pamięci, że to trochę inna technologia i światłowody nie rzucają się aż tak w oczy, ale przekaz i tak jest optymistyczny. Ludzie chcą mieć dostęp do najnowszych rozwiązań, są gotowi nawet je sfinansować, byleby tylko móc korzystać z lepszej sieci.