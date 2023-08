Mój krótki eksperyment – dodam, że hotele dobierałem losowo i to z tych, które mają wiele ocen – potwierdza to, na co uwagę zwracało już ministerstwo w odpowiedzi skierowanej do burmistrza Rabki. W dokumencie podkreślono, że jeżeli coś turystów będzie denerwowało, to raczej problemy z zasięgiem. W związku z tym w popularnych miejscach stacji powinno być więcej, a nie mniej, żeby skuteczniej radzić sobie z ruchem. I jak widać tak właśnie jest.