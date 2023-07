Walczą już nie tylko z masztami komórkowymi. W polskim mieście wojują z koleją

O ewentualnych działaniach operatorów jak do tej pory mówią sami protestujący, którzy już są pewni, że tamci przyjdą ze "szkodliwymi" nadajnikami. Póki co żadna firma komunikacyjna nie zająknęła się, że może dołączyć do inwestycji. Owszem, nie można tego wykluczyć (podkreślmy, że nawet gdyby, to i tak nie ma się czego bać), ale skala paranoi jest wysoka. Zaczyna się w Polsce oprotestowywać inwestycje, z którymi operatorzy nie mają nawet nic wspólnego. To tak, jakbyście chcieli kupić gitarę, a sąsiedzi mieliby do was pretensje, że pod blokiem lada moment odbędzie się festiwal muzyczny. Niemożliwe? Rojek też zaczynał od śpiewania, a teraz proszę: tysiące ludzi zjeżdża się do Katowic. Na naszym osiedlu też ma tak być? Namioty pod balkonami, podeptana trawa, panie, zjeżdżaj pan z tą gitarą, ale już!