Co więcej, to na nas przerzuca się odpowiedzialność za usługi i miejsca pod nadajniki, za które Państwu płacimy w usłudze telekomunikacyjnej. W ramach pisemnej odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż rozwiązanie problemu z zasięgiem w Kołobrzegu nastąpi w ciągu 2 lat (!), o ile znajdzie się lokalizacja pod budowę masztu. Chcę nadmienić, iż do tej pory nie mamy ani profesjonalnej opieki sprzedażowej jako Państwa klient, ani nikt ze struktury Orange wcześniej nie kontaktował się z nami w sprawie pomocy w rozwiązaniu problemu z miejscem pod maszty. Państwa oferta wybrana przez nas w kwietniu tego roku zapewniała o korzyściach oraz wysokim poziomie usług, po czym zlikwidowaliście swoje nadajniki w centrum miasta, pozbawiając nas tym samym usług telekomunikacyjnych. Można domniemywać, że działania te przebiegały równolegle ze składaniem oferty. Jako prezydent miasta nie wyobrażam sobie, że przez dwa lata mamy borykać się z brakiem zasięgu, rozłączaniem rozmów, brakiem możliwości połączeń. Taka sytuacja zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i turystów oraz znacznie utrudnia pracę całemu urzędowi i służbom miejskim, korzystającym z kart SIM zakupionych od Orange. Wierzę, że reklamowane przez Państwa hasła Smart City, Partner Samorządu, Sieć Nr 1 to nie tylko puste komunikacyjne frazesy, ale prawdziwa misja, jaka przyświeca zarządzającym firmą Orange, dlatego ponownie apeluję o szybkie rozwiązanie problemu, bądź też rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, na co nie chcecie się zgodzić obciążając nas wielotysięcznymi karami.