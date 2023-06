Burmistrz: zróbcie coś z masztami, bo mi turystów odstraszą. Odpowiedź ministerstwa to klasa

Już nie tylko oburzeni mieszkańcy czy rady osiedla – w Rabce-Zdrój tematem "szkodliwych" masztów zajął się burmistrz. Domaga się wprowadzenia ogólnokrajowych "przepisów, które umożliwiałyby samorządom wpływ na lokalizowanie wież telekomunikacyjnych na obszarze gminy". Co na to ministerstwo? Logicznie wyjaśniło, dlaczego nie ma to sensu.