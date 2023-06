Górale zablokowali drogę. Tak teraz wygląda walka z masztami komórkowymi

I naprawdę zastanawiające jest to, że w turystycznych miejscach, gdzie sprzedać można wszystko i każdemu – polecam z tej okazji książkę "Podhale. Wszystko na sprzedaż" – akurat to maszty mają odstraszyć turystów i zniszczyć całą przyrodę. Jestem rzecz jasna za tym, aby te kwestie regulować i pilnować, by konstrukcje stawiane nie były stawiane gdzie popadnie, ale troska o środowisko – a w miastach chęć inwestowania w fotowoltaikę – są dla mnie zasłoną dymną do głoszenia teorii spiskowych.