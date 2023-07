Twojego burmistrza może wybrać 5G. A raczej jego brak

Ministerstwo odpowiedziało z klasą, ale raczej nie pomogło burmistrzowi wizerunkowo. Zaś wręczone merytoryczne narzędzia nie wystarczą do skutecznej obrony. Burmistrz działał więc zresztą wcześniej na własną rękę, poniekąd próbując zadowolić przeciwników masztów – zwrócił się do ministerstwa, podkreślił rzekome wątpliwości co do wpływu na zdrowie technologii – ale nic to nie pomogło. Radni popłynęli na fali niezadowolenia i również stosunek do 5G jak widać wpłynął na ich ocenę burmistrza.