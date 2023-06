"Przeklęta aukcja 5G" wystartowała. Horror ma szansę na szczęśliwe zakończenie

Powiedzieć "przeklęta" o aukcji częstotliwości 5G w Polsce, to chyba za mało – napisał niedawno Przemysław Pająk. I faktycznie. Przecież tylko ostatnie tygodnie to m.in. poważne wątpliwości Plusa czy pojawienie się "nieprawidłowości związanych z przetargiem na częstotliwości 5G w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej". A przecież na start akcji czekamy od 2020 roku, kiedy to rząd zdecydował się anulować przedsięwzięcie. Jak tłumaczono trzy lata temu, powodem nie była epidemia, co przepisy antykryzysowe. Potem wyjaśniano z kolei, że aukcja nie może ruszyć, bo na przeszkodzie stawał brak przegłosowanej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.