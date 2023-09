Ale to jest dobre. Test dekodera i telewizji Play Box TV

Urządzenie ma od spodu podświetlenie LED, które informuje o tym, czy jest włączone i działa poprawnie. W skrócie - fioletowe światło oznacza, że wszystko jest w porządku, a czerwone, że dekoder jest albo w trybie czuwania albo jeżeli jest to pulsujące czerwone światło - nie ma połączenia z internetem. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to do tego, że matowy dekoder przyciąga drobinki kurzu. Na potrzeby zdjęć szorowałem go kilkanaście razy szmatką antystatyczną, ale i tak jakieś drobinki zaplątały się na zdjęciu.