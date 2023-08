Twierdzą, że zbudowali najlepszy telewizor na świecie. I byli uprzejmi mi go pokazać

Na tym jednak nie koniec różnic. Na korzyść Bravii XR A95L świadczyć ma procesor obrazu Sony XR najnowszej generacji. Faktycznie, jest to wzór do naśladowania, jeden z najlepszych chipów tego typu w branży. I to od dawna: Sony doskonaliło technikę rekonstrukcji obrazu przy użyciu SI/ML jak jeszcze konkurencji się o tym nie śniło. Pech dla Sony, świetne procesory projektują też TP Vision (pod marką Philips) oraz... Samsung. To oznacza, że ewentualna przewaga procesora Sony nad procesorem Samsunga nie jest jeszcze oczywista i wymaga zbadania w testach. Spider’s Web zamówił A95L do recenzji, spodziewamy się go w połowie września.