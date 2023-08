Serwisy VOD lecą w kulki z Polakami. Czas na lepszą ofertę

Nie należy zapominać jeszcze o jednym. Poza smart TV istnieje też rynek przystawek telewizyjnych, czyli niedrogich zewnętrznych urządzeń, podłączanych do złącza HDMI w telewizorze i zapewniających dostęp do aplikacji VOD nawet w telewizorach pozbawionych funkcji smart oraz monitorach. Niestety nie ma jakichkolwiek danych na temat liczby sprzedanych egzemplarzy tych urządzeń na polskim rynku. Dla bezpieczeństwa należy założyć, że jest ona niewielka. Jeżeli jednak to założenie jest błędne, to tylko zwiększa to szacowaną liczbę posiadaczy sprzętu zdolnego do odbierania internetowych treści telewizyjnych o dodatkową wartość.