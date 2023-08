Zabrałem w podróż kino domowe, niczego nie żałuję. Sony AX7 - recenzja

Tak, te dwie narośle na AX7 to bezprzewodowe głośniki, które można odłączyć od urządzenia i rozstawić wokół siebie. Słuchacz zamiast wirtualnego dźwięku 3D osiąganego programowo za pomocą modulacji dźwięku stereo ma więc do swojej dyspozycji fizyczne głośniki, zapewniające niezestawialnie lepsze rezultaty. Tylko co z tego, skoro AX7 nie obsługuje DTS, Dolby ani żadnego podobnego formatu? Jak już ustaliliśmy, głośnik ten to prawdopodobnie dzieło szalonego naukowca. Więc i na to znaleziono sposób.