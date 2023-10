Głośniki Bluetooth - ranking. Oto najlepsze bezprzewodowe głośniki

Głośniki Bluetooth do komputera - czy to ma sens? To zależy - jeśli zamierzamy ich używać do słuchania muzyki, czy też do odtwarzaniu dźwięku z filmów, to nadadzą się praktycznie każde. Natomiast jeśli chcemy wykorzystać głośniki Bluetooth do gier i nie zmagać się z opóźnieniami w przesyłaniu dźwięku - które praktycznie uniemożliwiają rozgrywkę - to warto zainteresować się modelami z wyższej półki i upewnić się, że moduł BT w naszym PC dobrze się z nimi dogada. Warto rozejrzeć się za głośnikami wykorzystującymi Bluetooth w wersji 5.x (uprzednio trzeba się zorientować jaki standard obsługuje nasz smartfon, czy też komputer), który jest znacznie szybszy od poprzednich wersji.