Wiedziałem, że będzie dobrze, ale nie myślałem, że aż tak. Słuchawki bezprzewodowe Technics AZ80 - recenzja

Już same oględziny słuchawek Technics AZ80 sugerują, że to nie byle jaki produkt. Znaczy się, mam tu na myśli opis techniczny, sugerujący, że sprzęcik ten jest wręcz naszpikowany nowymi technologiami. Oczywiście to jeszcze nie przesądza o jego jakości (co najwyżej wpływa na cenę), ale nie ma żadnej wątpliwości, że AZ80 powstały po to, by zdeklasować Sony 1000X czy inne Bose. To produkt, który mierzy na sam szczyt. Ale czy skutecznie?