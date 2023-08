Zero elektroniki, sto procent brzmienia. Kto chce taki soundbar? Sony S2000 - recenzja

Sony S2000 (a właściwie to HT-S2000) to wydatek 1700 zł. Mając na uwadze cennik producenta i patrząc tylko na niego - to dość tanio. Sony we wszystkich swoich produktach RTV dolicza sobie dodatkową kwotę za markę. W przypadku produktów premium to być może słuszna strategia. Sony w istocie tworzy zazwyczaj świetne produkty, zwłaszcza w kategorii audio, więc ma podstawy do doliczania sobie czegoś ekstra, bo w zamian oferuje iluzję pewności, że dany produkt będzie w istocie fantastyczny.