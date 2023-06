Wspaniały telewizor z przesadną dopłatą do marki. Sony Bravia XR A80L - recenzja

Problem wysokiej ceny jest w przypadku tego telewizora nie do obejścia. Zwłaszcza że nie mówimy tu o nieznacznej dopłacie, którą można by przełknąć jako podatek od gwarantowanej jakości Sony - a o różnicach w cenie sięgających tysięcy złotych. W tej cenie można kupić bardzo dobry telewizor z Ambilight lub niewiele dopłacić i być posiadaczem sprzętu best of the best. Na dodatek telewizor ten mógłby oferować lepszy HDR i większą liczbę złącz pod nowe konsole do gier.