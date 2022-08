Sony A95K trafił do mnie do testów w dość pechowym momencie. Jest to bowiem pierwszy na świecie telewizor QD-OLED, a także pierwszy telewizor QD-OLED, który widziałem na żywo. Jednak w kwestii samych testów, przyjechał do mnie jako drugi w kolejności. Polski oddział Samsunga był szybszy i zdążył przed Sony Polska dostarczyć mi do testów telewizor QD-OLED S95B. Tym samym Samsung OLED S95B zgarnął dla siebie całą uwagę. W jego recenzji bez mrugnięcia okiem nazwałem go przełomowym i oznajmiłem, że jestem absolutnie przekonany, że to telewizor roku w segmencie premium. Choć do końca rzeczonego roku jeszcze sporo miesięcy.