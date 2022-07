Ile prądu zużywa telewizor i dekoder? Tyle kosztuje cię oglądanie telewizji

Dekodery cały czas bywają dość podstępnymi urządzeniami, ponieważ po wyłączeniu (czyli w trybie czuwania - stand-by) potrafią zużywać niewiele mniej energii niż kiedy są włączone! Dotyczy to zwłaszcza urządzeń podłączonych do internetu, ale nawet standardowy dekoder, który po prostu wyświetla na ekranie godzinę, potrafi pobierać sporo prądu w trybie czuwania.



Przykładowo, dekoder Polsatu zużywa według pomiarów trwających po godzinie dokładnie 0,01 kWh niezależnie od tego, czy jest włączony, czy nie. Koszt zużycia prądu przez dekoder to tylko ok. 1 grosz na godzinę pracy, ale łatwo policzyć, że w ciągu roku przekłada się to na prawie 90 zł, jeśli nie odłączamy sprzętu na noc. A przecież mało kto to robi.