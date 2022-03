Oprócz tego do sprzedaży trafi X90K. Będzie wyposażony w procesor XR najnowszej generacji, co ma zapewnić fantastyczne rezultaty niezależnie od oglądanej treści. To ten sam układ, co w najdroższych sztandarowcach. Matryca jednak pozostanie tradycyjnym LCD/LED z relatywnie niewielką, w porównaniu do Mini LED-ów, liczbą stref wygaszania.