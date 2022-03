Jeśli ktoś nie wie, jaki ma model telewizor, to może sprawdzić jego kod produktu w instrukcji obsługi. Jeśli ta się gdzieś zapodziała, to można szukać go również na tabliczce znamionowej na tylnym panelu urządzeniu lub w menu Ustawień w sekcji Pomoc techniczna | O telewizorze.