Już niedługo, bo za nieco ponad rok, telewizja naziemna przejdzie ze standardu DVB-T na DVB-T2. W przypadku wielu odbiorców oznaczać to będzie konieczność wymiany telewizora lub ewentualnie dokupienia tunera. No chyba, że ma się telewizor Samsunga lub kupi taki, jak Neo QLED. Te telewizory w tym roku zapowiadają się doskonale a tuner DVB-T2, oprócz doskonałego obrazu, kolorów czy Smart TV, jest kolejną zachętą do takiego wyboru.

W czerwcu przyszłego roku telewizja naziemna przejdzie do zupełnie nowego rozdziału w swojej historii. Standard DVB-T2 to obietnica bogatszej oferty programowej za sprawą efektywniejszego wykorzystania pasma oraz wyższej jakości obrazu i dźwięku. DVB-T2 przeniesie bowiem świat telewizji naziemnej w świat standardu HD, w którym obraz jest dużo wyraźniejszy.

Jest jednak jeden wielki minus tej przesiadki. DVB-T2 nie jest w żaden sposób zgodne z DVB-T – no, poza anteną, kto korzysta z zewnętrznej anteny, nie będzie musiał jej wymieniać. Tunery DVB-T i telewizory obsługujące tylko DVB-T stracą możliwość odbioru telewizji. Powiem więcej, nie wszystkie telewizory i tunery DVB-T2 będą zgodne z telewizją naziemną nowej generacji w Polsce. Ta bowiem będzie wykorzystywać kodek HEVC – jego obsługa jest dodatkowo wymagana.

Część telewizorów obsługuje już DVB-T2 od jakiegoś czasu. Samsung słusznie się pochwalił, że dba o to od 2013 r.

Klienci Samsunga najprawdopodobniej nie będą musieli wymieniać swojego telewizora. Jak przypomina wiodący na rynku producent, od długiego czasu tunery DVB-T2 montowane są w jego odbiornikach. W tym we wszystkich modelach wyprodukowanych w 2018 r. i później. Lista starszych modeli prezentuje się następująco:

2013 r.: F8000, F7500, F7000

F8000, F7500, F7000 2014 r. : HU9000, HU8500, HU7500, HU7000, HU6900, H8000, HU7000, H67XX, H66XX, H6500

: HU9000, HU8500, HU7500, HU7000, HU6900, H8000, HU7000, H67XX, H66XX, H6500 2015 r.: JS9500, JS9000, JS8500, JU7500, JU7000, JU6800, JU67XX, JU66XX, JU6410

JS9500, JS9000, JS8500, JU7500, JU7000, JU6800, JU67XX, JU66XX, JU6410 2016 r.: S9, KS9800, KS9500, KS9000, KS8000, KU7500, KU7000, KU66XX, KU6510, KU6500, KU6400, K6370

S9, KS9800, KS9500, KS9000, KS8000, KU7500, KU7000, KU66XX, KU6510, KU6500, KU6400, K6370 2017 r.: S9, Q9F, Q8C, Q7C, Q7F, MU9000, MU8000, MU7000, LS003, MU6500, MU6400

Ładny prztyczek w nos konkurencji. Proponuje przyjrzeć się nowym telewizorom Samsung a wśród nich Neo QLED z Mini LED. To właśnie one oferują nową jakość obrazu, kolorów i kontrastu, a ponadto są w pełni z zgodne z DVB-T2.