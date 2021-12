TVP uruchomiła nowy kanał. Na Sprawdzam TV widać jedną planszę, a lektor powtarza w kółko to samo

Użytkownicy naziemnej telewizji cyfrowej właśnie zyskali nowy kanał telewizyjny. Znajduje się on na pozycji 28 i został stworzony przez TVP. Widać go też w mechanizmie EPG telewizora – podpisany jest jako Sprawdzam TV. Nie należy się jednak spodziewać na nim ciekawych treści. Ów kanał to test dla telewizora i dekodera odbiorcy. Konkretniej na to, czy te są gotowe na wejście nowego standardu DVB-T2.