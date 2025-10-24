Salon fryzjerski w domu? MOVA pomoże to zrealizować

Ładowanie...

Moje dwie córki nie lubią myć włosów, bo muszą je później wysuszyć. Przez lata mogłem obserwować i uczyć je jak suszyć włosy, ale niestety nie zawsze odnosiłem sukcesy. Czasem zdarzały się przepalone końcówki, niedosuszone włosy, ale najgorsza była konieczność spędzania długich minut na całym procesie suszenia. Gdy musiałem wysuszyć włosy dwóm dziewczynkom z rzędu, byłem przebodźcowany szumem suszarki. Teraz są starsze, robią to same, ale i tak narzekają. Potrzebują nowej suszarki, ale jak posłuchałem ich wymagań, to okazało się, że musiałbym kupić kilka suszarek, a za kwotę wydaną na ten cel mógłbym sobie ułożyć życie na nowo. Na szczęście do Polski trafiły dwa nowe urządzenia od firmy MOVA, które rozwiążą problem z suszeniem i stylizacją włosów.

MOVA Shine 20 - bezpieczeństwo i wygoda dla całej rodziny

Można powiedzieć że to idealny wybór dla rodzin takich jak moja. Jest stworzona do tego, żeby dbać o włosy i chronić je przed uszkodzeniami od temperatury. Jak to jest możliwe? MOVA Shine 20 wykorzystuje opatentowane czujniki TOF, które monitorują temperaturę skóry i odległość od głowy w czasie rzeczywistym. Pomiar wykonywany jest 1000 razy na sekundę, co ma niebagatelny wpływ na ochronę cebulek włosów. Dzięki tym czujnikom suszarka utrzymuje stałą temperaturę 55°C. Pomaga uniknąć dyskomfortu skóry głowy, ale również utrzymuje wilgoć we włosach. Inżynierowie MOVA wiedzą, że przesuszone włosy i skóra głowy to gwarancja problemów. Dlatego nowa suszarka chroni głowę.

MOVA Shine 20 wykorzystuje technologię AeroBlossom. Pod tą nazwą kryje się kwiatowy kształt wylotu powietrza, który zapewnia jednolity przepływ i temperaturę oraz bardzo niski poziom hałasu, tj. mniejszy niż 58 dB. Ten kształt pozwala sterować wirami powietrza, żeby zapewnić jego równomierny przepływ i jednocześnie pozwala suszyć włosy z mniejszą siłą, ale za to z większą skutecznością. Jest rozłożony jak kwitnący kwiat, a nie skoncentrowany w jeden punkt jak ma to miejsce w tradycyjnych suszarkach. Mówiąc krótko - strumień powietrza nie urwie głowy podczas suszenia. To jeden z moich błędów - ustawiam na domowej suszarce maksymalny poziom nadmuchu i później walczę o życie, a włosy często się przesuszają. MOVA Shine 20 pozwala uniknąć takich sytuacji.

W zestawie sprzedażowym MOVA Shine 20 znajduje się wiele nasadek, które są automatycznie rozpoznawane przez suszarkę. Każda z nich pełni inną funkcję. FastDry kierowana jest dla ojców i pozwala wysuszyć krótkie włosy w zaledwie 40 s, jednocześnie nadając im puszysty efekt stylizacji. Mamy skorzystają z Volumizing Air Comb, która zamienia płaskie włosy w puszyste fryzury. Pozwala stworzyć objętość przy koronie głowy, przewiewną grzywkę, a nawet loki i to zakręcone do zewnątrz lub wewnątrz w zależności od indywidualnych upodobań. Z kolei końcówka dla dzieci (KidsNozzle) posiada dużą powierzchnię nawiewu, dzięki czemu powietrze przepływa delikatnie, a jego temperatura jest niższa i mieści się w zakresie od 40 do 50°C. Dzięki temu włosy są suszone delikatnie, po cichu i przede wszystkim bezpiecznie.

MOVA Shine 20 wykorzystuje technologię plazmy, która dzięki uwalnianiu 300 milionów jonów dodatnich i ujemnych, zatrzymuje wilgoć, redukuje elektryczność statyczną (sterczące włosy, zna to każdy) i eliminuje nieprzyjemne zapachy. Obsługa jest banalnie prosta, bo MOVA Shine 20 oferuje inteligentny tryb automatyczny, w którym to urządzenie dobiera najlepsze ustawienia, ale użytkownik może korzystać z manualnej regulacji. Ma wtedy do dyspozycji 3 ustawienia prędkości, 4 poziomy temperatury oraz przełącznik chłodnego powietrza. To suszarka, która wystarczy dla zdecydowanej większości rodzin. Sprawi, że suszenie włosów przestanie być nieprzyjemnym obowiązkiem, a stanie się zabawą w domowy warsztat fryzjerski. Jeżeli jednak to dla was zbyt mało, to firma ma w zanadrzu jeszcze jeden produkt.

MOVA Master 10 - Porsche dla włosów

To urządzenie rodem z profesjonalnego zakładu fryzjerskiego, które nie tylko suszy włosy, ale jest domowym asystentem w stylizacji. Zacznijmy jednak od początku. Suszarka korzysta z bezszczotkowego silnika, który potrafi osiągnąć aż 110 tys. obr/nim i wygenerować wiatr o prędkości do 55 m/s oraz przepływ powietrza 50 m³/h. Umożliwia to niezwykle szybkie i wydajne suszenie, bo krótkie włosy są suche po 40 s, a długie potrzebują zaledwie 4 minut. Jednocześnie suszarka jest bardzo lekka, bo waży zaledwie 292 g. Jak udało się osiągnąć takie wyniki?

Suszarka wykorzystuje efekt Coandy, czyli zjawisko, w którym strumień powietrza po opuszczeniu dyszy przylega do najbliższej zakrzywionej powierzchni, zamiast lecieć po linii prostej. Pozwala to na precyzyjne suszenie, ale jednocześnie na stylizację za pomocą samego powietrza. I tu do gry wkracza zestaw końcówek, który znajduje się w pudełku z suszarką. Jest ich aż 7 i każda ma ściśle określoną funkcję:

Auto-Curl Mode (32mm Auto-wrap Barrel) - to końcówka, której zadaniem jest stworzenie naturalnych i trwałych loków, które zachwycą objętością. Defrizzing Mode (Flyaway Smoother) - wygładza i redukuje puszenie dla lśniącego efektu dzięki trzem wylotom powietrza. Nourishing Mode (Essential Oil Air Comb) - końcówka rozprowadza odżywcze składniki w całych włosach dzięki łagodnemu ciepłemu powietrzu. A skąd bierze to odżywcze składniki? Wystarczy użyć olejku do włosów i rozkoszować się włosami, które pachną. Volumizing Mode (Round Volumizing Brush) - podnosi włosy u nasady i dodaje puszystości Precision Styling Mode (Styling Concentrator) - kształtuje eleganckie wykończenia dzięki ukierunkowanemu strumieniowi powietrza Drying Mode dla włosów falowanych/kręconych (Diffuser) - tworzy naturalne i elastyczne loki Drying Mode dla włosów prostych (Fast Dryer) - przygotowuje włosy do stylizacji i pozwala na szybkie suszenie włosów krótkich (to na wypadek, gdyby jakiś mężczyzna potrzebował uzasadnienia dla kupna takiej suszarki dla swojej partnerki)

Zaletą wszystkich końcówek jest to, że urządzenia automatycznie rozpoznaje, która jest używana i odpowiednio dobiera ustawienia, żeby zapewnić najlepszą możliwą skuteczność suszenia. Jednak z czasem używania urządzenia użytkownik będzie nabierał wprawy, wiec producent przewidział możliwość zmiany temperatury i prędkości powietrza do indywidualnych preferencji. Co najlepsze - suszarka ma funkcję zapamiętywania takich ustawień, więc przy następnym użyciu nie będzie potrzeby ponownej regulacji.

Suszarka MOVA Master 10 mierzy temperaturę nawet do 1000 razy na minutę, dzięki czemu włosy i skóra głowy są chronione przed przegrzaniem i oparzeniami. Dodatkowo zaawansowana technologia jonów ujemnych uwalnia 300 milionów jonów na cm³, co pozwala na zniwelowanie elektrostatyczności włosów, a także zachowanie naturalnej wilgoci we włosach. Po każdym użyciu możesz cieszyć się gładkimi i miękkimi włosami.

MOVA Master 10 posiada funkcję automatycznej pauzy, więc gdy urządzenie zostanie położone płasko, to system zatrzymuje przepływ powietrza i wyłącza nagrzewanie do momentu ponownego podniesienia. Jednocześnie suszarka MOVA Master 10 jest po prostu pięknie wykonanym urządzeniem, która może płynnie zmieć kształt w zależności czy potrzebujemy stylera czy suszarki. Powiem tak - to urządzenie, które ma najlepszy stosunek ceny do możliwości na rynku i jest flagowym przedstawicielem suszarek. Może nie każdy może sobie pozwolić na Porsche 911 w garażu, ale za to MOVA Master 10 da podobny poziom zadowolenia z życia. I zawsze będziecie mogli powiedzieć że macie Porsche wśród suszarek.

MOVA Master 10 i MOVA 20 Shine pokazują, że nawet suszarki do włosów mogą być technologicznym manifestem

Użyte technologie, przemyślana konstrukcja oraz skupienie na rzeczywistych potrzebach użytkowników sprawiają, że niezależnie, które urządzenie wybierzecie wasz komfort życia ulegnie poprawie. Włosy są delikatne i wymagają ochrony oraz specjalnej uwagi. O wiele łatwiej jest to robić ze sprzętami, które są do tego stworzone. Dokładnie tak jak suszarki MOVA.

Rekomendowana cena MOVA Shine 20 wynosi 899 zł, ale do 31 października możecie kupić ją z 33 proc. rabatem, czyli za 599 zł. Dostępna jest w oficjalnym sklepie MOVA.

Rekomendowana cena MOVA Master 10 wynosi 1099 zł, ale do 31 października możecie kupić ją z 32 proc. rabatem, czyli za 749 zł. Dostępna jest w oficjalnym sklepie MOVA.

Paweł Grabowski 24.10.2025 14:00

Lokowanie produktu : MOVA

Ładowanie...