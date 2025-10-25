Technics SL-1200G - warszawskie pożegnanie legendy. Aż się łezka w oku kręci

Ładowanie...

Audio Video Show 2025, bo o nim mowa, to drugie co do wielkości tego typu wydarzenie w Europie - miejsce, gdzie dystrybutorzy od lat trzymają swoje najważniejsze premiery specjalnie na ten moment. Nie było inaczej i tym razem. Wśród gwiazd tegorocznej, już 27. edycji targów, znalazł się gramofon, który z pewnością zapisze się w historii - Technics SL-1200/1210G Master Edition.

To legenda

Technics SL-1200G Master Edition

Seria gramofonów Technics SL-1200 jest prawdziwie ikoniczna. Pierwsze urządzenie trafiło na rynek w 1972 r., a od tego czasu zainspirowała miliony entuzjastów muzyki analogowej na całym świecie. To właśnie SL-1200 stał się nieodłącznym elementem kultur hip-hopowej, DJ-skiej i elektronicznej w latach 80. W londyńskim Science Museum jedna z wersji tego gramofonu - SL-1210MK2 - znajduje się na stałej ekspozycji jako jeden z produktów, które stworzyły współczesny świat.

Senior Product Manager w Technics Europe, Frank Balzuweit, dumnie mówił na spotkaniu z prasą: Niewątpliwie seria gramofonów SL-1200 jest jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej, legendarną serią gramofonów na całym świecie. I trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza gdy spojrzymy na imponującą ewolucję tej serii - od pionierskiego modelu SP-10 z napędem bezpośrednim z 1970 r., przez rewolucyjny SL-1200GAE z 2016 r. który wprowadził silnik bezrdzeniowy, aż po Master Edition.

Master Edition - mieszanka perfekcji i ekskluzywności

Technics SL-1200G Master Edition - premiera

Nowa limitowana edycja to nie kolejna iteracja znanego modelu. To kwintesencja pół wieku doświadczeń japońskiego giganta. Balzuweit podkreślał: Naszym największym marzeniem inżynieryjnym było ukoronowanie modelu 'G' limitowaną edycją, wyposażoną w nasze najnowsze osiągnięcia technologiczne. I rzeczywiście - Master Edition łączy w sobie wszystko, co najlepsze z dotychczasowych rozwiązań Technics.

Na świat trafi zaledwie 2410 egzemplarzy tego gramofonu: 1200 sztuk w kolorze srebrnym (SL-1200GME) i 1210 w czarnym (SL-1210GME). Każdy z nich otrzyma unikalny numer seryjny oraz złote akcenty, które nie pozostawiają wątpliwości co do ekskluzywnego charakteru urządzenia. Mówimy tutaj o pozłacanym ramieniu gramofonu, headshellu z logo Technics w kolorze złotym, górnym panelu ze złotym logo oraz specjalnej plakietce Master Edition z wspomnianym numerem seryjnym. Nawet pokrowiec przeciwpyłowy otrzymał złote logo - bo szczegóły mają znaczenie, zwłaszcza gdy cena nie jest przeszkodą dla prawdziwych koneserów.

Technologia ΔΣ-Drive - serce innowacji

Technics SL-1200G Master Edition

Prawdziwą rewolucją w Master Edition jest zastosowanie technologii napędu ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive). System wykorzystuje modulację Delta Sigma - tę samą technologię, która sprawdza się w pełni cyfrowych wzmacniaczach Technics - do generowania idealnego sinusoidalnego sygnału sterującego dla silnika z napędem bezpośrednim.

Efekt? Wibracje silnika zostają zredukowane do granic mierzalności, co przekłada się na wyjątkowo płynną precyzję obrotów. Ta technologia debiutowała w modelu SL-1200GR2 w 2023 r., a następnie znalazła się w SL-1300G. Teraz trafia do sztandarowego modelu G, łącząc się z zaawansowanym silnikiem bezrdzeniowym z podwójnym wirnikiem i pojedynczym stojanem.

Bezkompromisowy silnik i mechanika na miarę hi-endu

Technics SL-1210G Master Edition

Konstrukcja silnika w Master Edition zasługuje na osobny akapit, bo to inżynieria na najwyższym poziomie. Silnik bezrdzeniowy z podwójnym wirnikiem całkowicie eliminuje zjawisko coggingu - czyli nieprawidłowości obrotów, które są nieodłącznym elementem w tradycyjnych konstrukcjach z rdzeniem żelaznym. Dodatkowo zapewnia duży moment obrotowy gwarantujący doskonałą moc obrotową, co jest kluczowe dla precyzyjnego odczytu informacji z rowków płyty winylowej.

Elektronika to jedno, ale prawdziwy gramofon buduje się również na doskonałej mechanice. I tutaj Technics nie pozostawia miejsca na kompromisy. Czterowarstwowa obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium i BMC (Bulk Moulding Compound), wzmocniona górną płytą ze szczotkowanego aluminium o grubości 10 mm oraz grubą gumową powłoką dolnej obudowy, tworzy sztywną podstawę. To właśnie ta konstrukcja tłumi niepożądane drgania, zapewniając niezakłócony proces odtwarzania.

Technics SL-1200G Master Edition

Trzywarstwowy talerz to kolejny dowód na to, że Technics podchodzi do tematu z pietyzmem. Odlewane ciśnieniowo aluminium, gruba warstwa gumy tłumiącej drgania na spodzie, elegancka mosiężna płyta o grubości 2 mm na wierzchu - wszystko to razem z solidną gumową matą daje całkowitą wagę 3,6 kg. To zapewnia wysoką masę bezwładnościową, wspierającą płynny obrót. Każdy talerz jest indywidualnie wyważany na specjalnych maszynach, aby zapewnić idealną rotację bez najmniejszych nierówności.

Ramię gramofonu w kształcie litery S, wykonane z magnezu i wyposażone w precyzyjne łożyska, zapewnia bardzo wysoką czułość ruchu początkowego. Wysokowydajne nóżki izolacyjne wykorzystujące syntetyczny, materiał tłumiący α-gel blokują drgania zewnętrzne z powierzchni podłoża. To wszystko składa się na kompletny system eliminacji wibracji - od źródła aż po powierzchnię, na której stoi gramofon.

Zasilanie, którego (nie) słychać

Technics SL-1200G Master Edition

W hi-endowym świecie audio każdy detal ma znaczenie, włącznie z zasilaniem. Master Edition otrzymał nowy, cichy, wielostopniowy zasilacz, podobny do tego zastosowanego w referencyjnym gramofonie SL-1000R. To połączenie niskoszumowego, szybkiego zasilacza impulsowego o częstotliwości pracy powyżej 100 kHz z układem redukcji szumów, który redukuje pozostałe szumy poprzez napięcie prądu o przeciwnej fazie do szumu rzeczywistego. Efekt? Bardzo niski poziom szumów, co zapewnia wyjątkowy stosunek sygnału do szumu i poprawia ogólną jakość sygnału.

Master Edition to nie tylko gramofon - to przedmiot kolekcjonerski. Złote akcenty, o których wspomniałem wcześniej, nie są przypadkowe. Ramię gramofonu malowane na kolor złoty, headshell z nadrukowanym logo Technics w kolorze złotym, górny panel ze złotym logo, plakietka z logo Master Edition z numerem seryjnym oraz pokrowiec przeciwpyłowy z nadrukowanym logo Technics w kolorze złotym – wszystkie te elementy wyróżniają Master Edition od standardowego modelu G.

Technics SL-1200G Master Edition

To detale, które sprawiają, że właściciel takiego gramofonu wie, że ma w domu coś naprawdę wyjątkowego. Coś, co za kilka lat może być nie do zdobycia. Zwłaszcza że produkcja standardowego modelu SL-1200/1210G zostanie wkrótce zakończona z powodu zaprzestania produkcji niektórych części przez zewnętrznego dostawcę.

Audio Video Show - miejsce premier

Wybór Audio Video Show 2025 jako miejsca ogłoszenia premiery Master Edition nie jest przypadkowy. To wydarzenie od 27 lat buduje swoją pozycję jako miejsce, gdzie dystrybutorzy prezentują swoje najważniejsze premiery. W tym roku wystawa pobiła własne rekordy - 185 sali odsłuchowych, ponad 200 wystawców i 600 marek. Przez trzy dni, od 24 do 26 października, warszawskie lokalizacje będą wypełnione najlepszym hi-endowym sprzętem audio i video.

Frank Balzuweit podsumowuje: Z radością świętujemy zakończenie produkcji modelu SL-1200/1210 'G' prawdziwym arcydziełem dla audiofilów, łączącym najlepszą technologię gramofonową Technics w kolekcjonerskim egzemplarzu, który prawdopodobnie wkrótce stanie się legendą. I trudno się z tym nie zgodzić. Master Edition to nie tylko gramofon - to zamknięcie pewnego rozdziału i otwarcie kolejnego w historii jednej z najbardziej legendarnych serii sprzętu audio.

Technics SL-1200G Master Edition

Dostępność? Od stycznia 2026 roku u autoryzowanych sprzedawców Technics w Europie. Cena? Oficjalnie nie jest podana, ale biorąc pod uwagę limitowany nakład, zaawansowaną technologię i kolekcjonerski charakter to z pewnością nie będzie to zakup dla każdego. Ale dla prawdziwych entuzjastów winylu, dla tych, którzy rozumieją wartość perfekcyjnie wykonanego sprzętu audio, Master Edition to inwestycja, która za kilka lat może być warta znacznie więcej niż kwota na metce.

Audio Video Show 2025 pokazało, że polska scena hi-endowa jest żywa i prężnie się rozwija. A premiera Technics SL-1200/1210G Master Edition udowodniła, że nawet w erze cyfrowych strumieni i bezprzewodowych słuchawek wciąż jest miejsce dla analogowej perfekcji. Dla gramofonów, które nie tylko odtwarzają muzykę, ale stają się częścią historii muzycznej kultury.

Technics to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski 25.10.2025 10:56

Patronat medialny : Audio Video Show

