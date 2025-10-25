  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Technics SL-1200G - warszawskie pożegnanie legendy. Aż się łezka w oku kręci

Patronat medialny: Audio Video Show

Warszawa - a właściwie PGE Narodowy, Hotel Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip - stały się miejscem jednego z najważniejszych wydarzeń dla miłośników wysokiej jakości dźwięku.

Maciej Gajewski
Technics SL-1200G Master Edition

Audio Video Show 2025, bo o nim mowa, to drugie co do wielkości tego typu wydarzenie w Europie - miejsce, gdzie dystrybutorzy od lat trzymają swoje najważniejsze premiery specjalnie na ten moment. Nie było inaczej i tym razem. Wśród gwiazd tegorocznej, już 27. edycji targów, znalazł się gramofon, który z pewnością zapisze się w historii - Technics SL-1200/1210G Master Edition.

To legenda

Technics SL-1200G Master Edition

Seria gramofonów Technics SL-1200 jest prawdziwie ikoniczna. Pierwsze urządzenie trafiło na rynek w 1972 r., a od tego czasu zainspirowała miliony entuzjastów muzyki analogowej na całym świecie. To właśnie SL-1200 stał się nieodłącznym elementem kultur hip-hopowej, DJ-skiej i elektronicznej w latach 80. W londyńskim Science Museum jedna z wersji tego gramofonu - SL-1210MK2 - znajduje się na stałej ekspozycji jako jeden z produktów, które stworzyły współczesny świat.

Senior Product Manager w Technics Europe, Frank Balzuweit, dumnie mówił na spotkaniu z prasą: Niewątpliwie seria gramofonów SL-1200 jest jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej, legendarną serią gramofonów na całym świecie. I trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza gdy spojrzymy na imponującą ewolucję tej serii - od pionierskiego modelu SP-10 z napędem bezpośrednim z 1970 r., przez rewolucyjny SL-1200GAE z 2016 r. który wprowadził silnik bezrdzeniowy, aż po Master Edition.

Master Edition - mieszanka perfekcji i ekskluzywności

Technics SL-1200G Master Edition - premiera

Nowa limitowana edycja to nie kolejna iteracja znanego modelu. To kwintesencja pół wieku doświadczeń japońskiego giganta. Balzuweit podkreślał: Naszym największym marzeniem inżynieryjnym było ukoronowanie modelu 'G' limitowaną edycją, wyposażoną w nasze najnowsze osiągnięcia technologiczne. I rzeczywiście - Master Edition łączy w sobie wszystko, co najlepsze z dotychczasowych rozwiązań Technics.

Na świat trafi zaledwie 2410 egzemplarzy tego gramofonu: 1200 sztuk w kolorze srebrnym (SL-1200GME) i 1210 w czarnym (SL-1210GME). Każdy z nich otrzyma unikalny numer seryjny oraz złote akcenty, które nie pozostawiają wątpliwości co do ekskluzywnego charakteru urządzenia. Mówimy tutaj o pozłacanym ramieniu gramofonu, headshellu z logo Technics w kolorze złotym, górnym panelu ze złotym logo oraz specjalnej plakietce Master Edition z wspomnianym numerem seryjnym. Nawet pokrowiec przeciwpyłowy otrzymał złote logo - bo szczegóły mają znaczenie, zwłaszcza gdy cena nie jest przeszkodą dla prawdziwych koneserów.

Technologia ΔΣ-Drive - serce innowacji

Technics SL-1200G Master Edition

Prawdziwą rewolucją w Master Edition jest zastosowanie technologii napędu ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive). System wykorzystuje modulację Delta Sigma - tę samą technologię, która sprawdza się w pełni cyfrowych wzmacniaczach Technics - do generowania idealnego sinusoidalnego sygnału sterującego dla silnika z napędem bezpośrednim.

Efekt? Wibracje silnika zostają zredukowane do granic mierzalności, co przekłada się na wyjątkowo płynną precyzję obrotów. Ta technologia debiutowała w modelu SL-1200GR2 w 2023 r., a następnie znalazła się w SL-1300G. Teraz trafia do sztandarowego modelu G, łącząc się z zaawansowanym silnikiem bezrdzeniowym z podwójnym wirnikiem i pojedynczym stojanem.

Bezkompromisowy silnik i mechanika na miarę hi-endu

Technics SL-1210G Master Edition

Konstrukcja silnika w Master Edition zasługuje na osobny akapit, bo to inżynieria na najwyższym poziomie. Silnik bezrdzeniowy z podwójnym wirnikiem całkowicie eliminuje zjawisko coggingu - czyli nieprawidłowości obrotów, które są nieodłącznym elementem w tradycyjnych konstrukcjach z rdzeniem żelaznym. Dodatkowo zapewnia duży moment obrotowy gwarantujący doskonałą moc obrotową, co jest kluczowe dla precyzyjnego odczytu informacji z rowków płyty winylowej.

Elektronika to jedno, ale prawdziwy gramofon buduje się również na doskonałej mechanice. I tutaj Technics nie pozostawia miejsca na kompromisy. Czterowarstwowa obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium i BMC (Bulk Moulding Compound), wzmocniona górną płytą ze szczotkowanego aluminium o grubości 10 mm oraz grubą gumową powłoką dolnej obudowy, tworzy sztywną podstawę. To właśnie ta konstrukcja tłumi niepożądane drgania, zapewniając niezakłócony proces odtwarzania.

Technics SL-1200G Master Edition

Trzywarstwowy talerz to kolejny dowód na to, że Technics podchodzi do tematu z pietyzmem. Odlewane ciśnieniowo aluminium, gruba warstwa gumy tłumiącej drgania na spodzie, elegancka mosiężna płyta o grubości 2 mm na wierzchu - wszystko to razem z solidną gumową matą daje całkowitą wagę 3,6 kg. To zapewnia wysoką masę bezwładnościową, wspierającą płynny obrót. Każdy talerz jest indywidualnie wyważany na specjalnych maszynach, aby zapewnić idealną rotację bez najmniejszych nierówności.

Ramię gramofonu w kształcie litery S, wykonane z magnezu i wyposażone w precyzyjne łożyska, zapewnia bardzo wysoką czułość ruchu początkowego. Wysokowydajne nóżki izolacyjne wykorzystujące syntetyczny, materiał tłumiący α-gel blokują drgania zewnętrzne z powierzchni podłoża. To wszystko składa się na kompletny system eliminacji wibracji - od źródła aż po powierzchnię, na której stoi gramofon.

Zasilanie, którego (nie) słychać

Technics SL-1200G Master Edition

W hi-endowym świecie audio każdy detal ma znaczenie, włącznie z zasilaniem. Master Edition otrzymał nowy, cichy, wielostopniowy zasilacz, podobny do tego zastosowanego w referencyjnym gramofonie SL-1000R. To połączenie niskoszumowego, szybkiego zasilacza impulsowego o częstotliwości pracy powyżej 100 kHz z układem redukcji szumów, który redukuje pozostałe szumy poprzez napięcie prądu o przeciwnej fazie do szumu rzeczywistego. Efekt? Bardzo niski poziom szumów, co zapewnia wyjątkowy stosunek sygnału do szumu i poprawia ogólną jakość sygnału.

Master Edition to nie tylko gramofon - to przedmiot kolekcjonerski. Złote akcenty, o których wspomniałem wcześniej, nie są przypadkowe. Ramię gramofonu malowane na kolor złoty, headshell z nadrukowanym logo Technics w kolorze złotym, górny panel ze złotym logo, plakietka z logo Master Edition z numerem seryjnym oraz pokrowiec przeciwpyłowy z nadrukowanym logo Technics w kolorze złotym – wszystkie te elementy wyróżniają Master Edition od standardowego modelu G.

Technics SL-1200G Master Edition

To detale, które sprawiają, że właściciel takiego gramofonu wie, że ma w domu coś naprawdę wyjątkowego. Coś, co za kilka lat może być nie do zdobycia. Zwłaszcza że produkcja standardowego modelu SL-1200/1210G zostanie wkrótce zakończona z powodu zaprzestania produkcji niektórych części przez zewnętrznego dostawcę.

Audio Video Show - miejsce premier

Wybór Audio Video Show 2025 jako miejsca ogłoszenia premiery Master Edition nie jest przypadkowy. To wydarzenie od 27 lat buduje swoją pozycję jako miejsce, gdzie dystrybutorzy prezentują swoje najważniejsze premiery. W tym roku wystawa pobiła własne rekordy - 185 sali odsłuchowych, ponad 200 wystawców i 600 marek. Przez trzy dni, od 24 do 26 października, warszawskie lokalizacje będą wypełnione najlepszym hi-endowym sprzętem audio i video.

Frank Balzuweit podsumowuje: Z radością świętujemy zakończenie produkcji modelu SL-1200/1210 'G' prawdziwym arcydziełem dla audiofilów, łączącym najlepszą technologię gramofonową Technics w kolekcjonerskim egzemplarzu, który prawdopodobnie wkrótce stanie się legendą. I trudno się z tym nie zgodzić. Master Edition to nie tylko gramofon - to zamknięcie pewnego rozdziału i otwarcie kolejnego w historii jednej z najbardziej legendarnych serii sprzętu audio.

Technics SL-1200G Master Edition

Dostępność? Od stycznia 2026 roku u autoryzowanych sprzedawców Technics w Europie. Cena? Oficjalnie nie jest podana, ale biorąc pod uwagę limitowany nakład, zaawansowaną technologię i kolekcjonerski charakter to z pewnością nie będzie to zakup dla każdego. Ale dla prawdziwych entuzjastów winylu, dla tych, którzy rozumieją wartość perfekcyjnie wykonanego sprzętu audio, Master Edition to inwestycja, która za kilka lat może być warta znacznie więcej niż kwota na metce.

Audio Video Show 2025 pokazało, że polska scena hi-endowa jest żywa i prężnie się rozwija. A premiera Technics SL-1200/1210G Master Edition udowodniła, że nawet w erze cyfrowych strumieni i bezprzewodowych słuchawek wciąż jest miejsce dla analogowej perfekcji. Dla gramofonów, które nie tylko odtwarzają muzykę, ale stają się częścią historii muzycznej kultury.

Technics to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski
25.10.2025 10:56
Patronat medialny: Audio Video Show
Tagi: Audio Video Showgramofony
Najnowsze
9:43
Nie ma czegoś takiego, jak za duży telewizor. Oto 116 cali od Hisense’a
Aktualizacja: 2025-10-25T09:43:28+02:00
7:50
Chiński Falcon już ryczy. Elon Musk wpadł w szał
Aktualizacja: 2025-10-25T07:50:00+02:00
7:40
ChatGPT lepszy od adwokata. Wyrok zaskoczył wszystkich
Aktualizacja: 2025-10-25T07:40:00+02:00
7:30
Messenger i pełne szyfrowanie. Co to jest i czy mi to potrzebne?
Aktualizacja: 2025-10-25T07:30:00+02:00
7:20
Apel stulecia - 300 liderów żąda wstrzymania wyścigu po boską AI
Aktualizacja: 2025-10-25T07:20:00+02:00
7:10
25 kg ziemniaków to aż 213 cegieł. NASA, notuj przepis
Aktualizacja: 2025-10-25T07:10:00+02:00
7:00
Gdzie Polacy robią zakupy w sieci? 7 na 10 z nas wybiera jedną markę
Aktualizacja: 2025-10-25T07:00:00+02:00
20:28
Jedyny polski Philips OLED+950 już świeci. Od przodu i od tyłu
Aktualizacja: 2025-10-24T20:28:48+02:00
19:06
Niemcy męczą Apple, aby wyłączyć ochronę użytkownika. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-10-24T19:06:47+02:00
18:52
Pociągi PKP zrobią przymusową przerwę. Gotowi na stanie w polu?
Aktualizacja: 2025-10-24T18:52:10+02:00
18:34
TCL pokazuje w Polsce potwora. C7K to TV marzeń, ale ta cena
Aktualizacja: 2025-10-24T18:34:05+02:00
17:33
Polska tworzy sztuczne jelita. Chcemy odwzorować biologię 1 do 1
Aktualizacja: 2025-10-24T17:33:07+02:00
17:22
JBL Summit Makalu to top topów. Nie znasz, a wypada
Aktualizacja: 2025-10-24T17:22:42+02:00
16:35
To był wstyd, że LOT tam nie latał. W końcu mamy połączenia
Aktualizacja: 2025-10-24T16:35:13+02:00
16:06
Apple szykuje nową erę komórkową, obchodząc operatorów. Z Muskiem
Aktualizacja: 2025-10-24T16:06:17+02:00
15:43
System kaucyjny już ma poważne braki. Rząd mówi, co się zmieni
Aktualizacja: 2025-10-24T15:43:31+02:00
15:26
UOKiK wziął się za pompy ciepła. Idź po szpadel, wcisnęli nam chłam
Aktualizacja: 2025-10-24T15:26:32+02:00
15:00
Świetny Samsung dostał ostatnią aktualizację Androida. Śpij słodko
Aktualizacja: 2025-10-24T15:00:38+02:00
14:46
ChatGPT przejmie komputery jak admin. Te lepsze, z jabłkami
Aktualizacja: 2025-10-24T14:46:32+02:00
14:00
Salon fryzjerski w domu? MOVA pomoże to zrealizować
Aktualizacja: 2025-10-24T14:00:15+02:00
13:45
Siedlce nową twierdzą NATO. Potężna inwestycja w polską obronność
Aktualizacja: 2025-10-24T13:45:07+02:00
12:40
Amazon chce, byś wyłączył myślenie. Zakupy same się zrobią
Aktualizacja: 2025-10-24T12:40:23+02:00
12:03
To już plaga przeglądarek z AI. Gigant właśnie się obudził
Aktualizacja: 2025-10-24T12:03:07+02:00
11:39
Samsung Galaxy S26 z obsuwą. Bardzo nietypowa sytuacja
Aktualizacja: 2025-10-24T11:39:29+02:00
10:56
Niszczą Polską Agencję Kosmiczną. Pojawił się dramatyczny apel
Aktualizacja: 2025-10-24T10:56:56+02:00
10:52
Runął polski dron. Coś jest z nimi nie tak, bo poseł mówi o serii katastrof
Aktualizacja: 2025-10-24T10:52:48+02:00
9:57
Ikea wypuściła wspaniałe łóżko. Nie dla ciebie, dla twojego smartfona
Aktualizacja: 2025-10-24T09:57:45+02:00
9:39
W polskim mieście postawili wehikuł czasu. Możesz z niego dzwonić
Aktualizacja: 2025-10-24T09:39:28+02:00
9:02
e-Doręczenia pokazują, jaką rolę ma Poczta Polska w przyszłości. Będzie to rola kluczowa
Aktualizacja: 2025-10-24T09:02:55+02:00
8:29
Pan Spinacz ma dziecko z Żelką. Pokochasz je
Aktualizacja: 2025-10-24T08:29:28+02:00
8:17
Zrobili elektryczny rower dla stóp. Koniec frajerskiego chodzenia na piechotę
Aktualizacja: 2025-10-24T08:17:35+02:00
7:11
Paint zrobi z ciebie Matejkę. Wystarczą twoje bazgroły
Aktualizacja: 2025-10-24T07:11:23+02:00
7:00
Jak działa JPLAY? Tę polską apkę musi pobrać każdy audiofil
Aktualizacja: 2025-10-24T07:00:00+02:00
6:34
Reddit i Perplexity biorą się za łby. To wojna o przyszłość internetu
Aktualizacja: 2025-10-24T06:34:39+02:00
6:31
Chcą rozświetlić Ziemię lustrami. Zrobią ludziom piekło
Aktualizacja: 2025-10-24T06:31:00+02:00
6:21
Podwójne meteory zachwyciły internet. Prawda nie jest przyjemna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:21:00+02:00
6:11
Polskie wojsko ma nową broń. Groźna i zaskakująco sprytna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:11:00+02:00
21:46
Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał
Aktualizacja: 2025-10-23T21:46:01+02:00
21:21
Szukasz przeglądarki na telefon? Microsoft ma dziwnie dobry pomysł
Aktualizacja: 2025-10-23T21:21:01+02:00
20:58
Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"
Aktualizacja: 2025-10-23T20:58:43+02:00