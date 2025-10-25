Czy głośniki elektrostatyczne są czegoś warte? Te z Polski zdecydowanie tak

Ładowanie...

Jeśli myślisz, że elektrostaty to wyłącznie wymysł zachodu, to przyszedł czas na przewartościowanie swoich poglądów. Lirogon Origin to nie tyle kolejny produkt na rynku, ile opowieść o tym jak z lokalnej pasji rodzi się technologia światowej klasy. Tej opowieści posłuchać można na warszawskim Audio Video Show 2025.

Kiedy słyszysz słowo elektrostaty przed oczami wyłania się obraz kosmicznych kolumn z jakichś skazów audiofilskich snów - drogie, delikatne, wymagające elektroniki godnej archidiecezjan. Elektrostatyczne głośniki kojarzone są z ekskluzywnym gronie marek takich jak Quad, Magnepan czy Martin Logan, które przez dziesięciolecia budowały swoją legendę.

Kolumny elektrostatyczne z Polski

Lirogon Origin

Lirogon Origin zaś zakasał rękawy i postanowił: My to będziemy robić w Polsce, i będzie to nawet lepsze. I szczerze mówiąc - wygląda to imponująco. Te kolumny wykorzystują Sinus Technology, czyli system oparty na prawie stu ultralekkich membranach, które pracują w gęstej sieci rezonansowej.

Projektant Jacek Gburczyk wraz ze swoją ekipą stworzył coś, co wydawało się niemożliwe: pełnopasmowe elektrostaty, które od głębokich tonów basowych aż po krystaliczne wysokie tony działają w harmonijnej symfonii. Tradycyjne elektrostaty często potrzebowały wsparcia subwooferów, ale Lirogon Origin to obietnica pełnej zabawy bez kompromisów.

Sala Paryż B, tam dzieje się magia

Audio Video Show 2025 to już 27. edycja tego wydarzenia, które urosło do rangi europejskiego fenomenu. Z prawie dwiema tysiącami metrów kwadratowych ekspozycji na trzech lokalizacjach - PGE Narodowym, Hotelu Radisson Blu Sobieski i Hotelu Golden Tulip - to drugi co do wielkości sprzęt audiowideo show na starym kontynencie.

Nie da się ukryć patriotyzmu - ale tym razem ma on pełne uzasadnienie. W czasach, gdy sprzęt audio wysokiej klasy tradycyjnie pochodzi z zachodniej Europy, Ameryki czy Japonii pojawienie się polskiego systemu elektrostatycznego rodzi uśmiech na ustach. Lirogon Instruments nie zakpił z wyzwania - wzięli się za to poważnie i stworzyli coś, co może stanowić punkt zwrotny w dyskusji o tym, gdzie powstaje najlepsza elektronika audio.

Lirogon Origin

Projekt opiera się na inspiracji z natury - od lirogona, ptaka znanego z jego niesamowitej zdolności do naśladowania zarówno naturalnych, jak i sztucznych dźwięków z niespotykaną precyzją. Każdy element - od precyzji membrany aż po elektronikę wspierającą - został zaprojektowany z myślą o tym, aby system grał z autentycznością i czysto.

Atrakcji jest znacznie więcej

Targi Audio Video Show to nie tylko możliwość zobaczenia i wysłuchania Lirogon Origin, ale całe spektrum możliwości, od słuchawek za 100 złotych po gramofony za kilkaset tysięcy. A strefa słuchawek na PGE Narodowym przygotowała ponad dwie tysiące metrów kwadratowych, gdzie można przetestować modele w przedziale od 100 do nawet 50 tysięcy złotych.

Ale nie chodzi tu tylko o liczby. Audio Video Show to święto, gdy dźwięk i obraz staną się doświadczeniem w pełni immersyjnym. To miejsce, gdzie pasja spotyka się z perfekcją, gdzie technika staje się sztuką. Wszyscy liczący się producenci sprzętu audio tam się pojawiają, aby pokazać, dokąd zmierza ich wizja brzmienia.

Rozmontowane Lirogon Origin

Co jeszcze? Dwie tysiące metrów kwadratowych ekspozycji, ponad 230 wystawców, 600 marek z całego świata, prawie 190 sal demonstracyjnych. Jeśli chodzi o warunki odsłuchu to organizatorzy zadbali o to, aby każda sala była podobna do warunków domowych.

Audio Video Show 2025 odbywa się w dniach 24-26 października - właśnie w ten weekend. Godziny otwarcia: piątek od 12:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 20:00, niedziela od 10:00 do 17:00. Wstęp dla dorosłych wynosi 60 złotych za bilet jednodniowy lub 90 złotych za karnet na trzy dni - dla dzieci do 16 lat wstęp jest wolny.

Lirogon Origin będzie czekać na sali Paryż B na drugim piętrze PGE Narodowego. Inne dwie lokalizacje to Hotel Radisson Blu Sobieski i Hotel Golden Tulip - tam również czeka wiele atrakcji i możliwości posłuchania topowego sprzętu.

Bowers & Wilkins to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski 25.10.2025 18:00

