REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Amazon chce, byś wyłączył myślenie. Zakupy same się zrobią

Help Me Decide to krok od zakupów bez udziału człowieka. AI Amazonu nie tylko ci doradzi - ono już wie, co kupisz, zanim jeszcze to sobie uświadomisz.

Malwina Kuśmierek
Nowa funkcja Amazonu powie ci, co chcesz kupić
REKLAMA

Każdy wie jak przebiega proces kupowania czegoś w internecie: masz na myśli jakiś produkt, zaczynasz przeglądać poradniki zakupowe, potem przechodzisz do porównywarek cenowych, od zastanawiania się nad przedmiotem przechodzisz do zastanawiania się nad sklepem, a potem i tak chowasz twarz w dłonie, bo w sumie nie wiesz czego chcesz.

Jednak możesz spać spokojnie - i ta warstwa krytycznego myślenia została właśnie zoutsourcowana do sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Help Me Decide to kolejne narzędzie do wyłączania myślenia. Tym razem podczas zakupów

Amazon uruchomił w Stanach Zjednoczonych funkcję Help Me Decide, która - jak sama nazwa wskazuje - ma pomóc użytkownikom podjąć decyzję zakupową wtedy, gdy zwyczajnie utkną w natłoku podobnych do siebie produktów.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, Help Me Decide analizuje aktywność użytkownika - jego historię wyszukiwań, kliknięć, przeglądanych produktów, a także wcześniejsze zakupy - i na tej podstawie proponuje jedną, konkretną rekomendację produktu. Do tego dostarcza jasne uzasadnienie: dlaczego właśnie ten produkt, jakie ma cechy, co mówią o nim inni klienci i jak pasuje do twojego profilu zakupowego.

Amazon Help Me Decide - przykład sugestii w przypadku użytkownika, który namiętnie przeglądał Airfryery

Funkcja pojawia się automatycznie w górnej części strony produktu, gdy system wykryje, że użytkownik przegląda wiele podobnych ofert bez dokonania wyboru. Można ją też znaleźć w aplikacji mobilnej w sekcji "Keep shopping for". Po kliknięciu przycisku Help Me Decide, użytkownik zobaczy rekomendację główną, a dodatkowo - opcję bardziej budżetową oraz propozycję z wyższej półki.

Przykład? Jeśli przez ostatnie dni szukałeś namiotów, przeglądałeś ciepłe śpiwory dla dzieci i buty trekkingowe, to system może zaproponować duży, całoroczny namiot rodzinny - i wyjaśni, dlaczego właśnie on najlepiej pasuje do planowanego wypadu.

Za kulisami działają tu modele językowe (LLM) i zaplecze chmurowe Amazonu - w tym Amazon Bedrock, SageMaker i OpenSearch. Ich zadaniem jest stworzenie spójnej narracji rekomendacyjnej: zrozumienie twoich potrzeb, porównanie danych z recenzjami i cechami produktów, a następnie wybór tego "właściwego".

Help Me Decide to coś więcej niż chatbot

Na pierwszy rzut oka Help Me Decide przypomina klasyczne zastosowanie czatu AI - wszak ChatGPT również może wskazać, jaki laptop kupić do pracy zdalnej czy który blender warto wybrać w budżecie do 300 zł. Różnica polega jednak na tym, że nowa funkcja Amazonu nie wymaga od użytkownika ani sformułowania pytania, ani prowadzenia rozmowy. Decyzja podejmowana jest automatycznie i natywnie w ramach przeglądarki czy aplikacji zakupowej, bez potrzeby "przełączania się" na inny interfejs czy opisywania swoich potrzeb. Wystarczy, że szukasz i nie możesz się zdecydować - Help Me Decide sam się aktywuje.

Help Me Decide jest różne także agentów AI - takich jak eksperymentalny Agent Mode OpenAI, który umożliwia ChatGPT otwierać strony internetowe, klikać przyciski i finalizować zakupy - nowy system Amazonu nie działa niezależnie i nie wykonuje żadnych akcji bez udziału użytkownika. Nie "kupuje za ciebie", nie przegląda otwartych kart, nie zamawia w twoim imieniu. To raczej asystent niż agent: działa kontekstowo, ale nie autonomicznie.

Na razie Help Me Decide działa jedynie na rynku amerykańskim, w aplikacji mobilnej Amazonu i w przeglądarce mobilnej. Koncern nie podał kiedy funkcja mogłaby trafić za ocean.

Sztuczna inteligencja i kolejny krok w stronę automatyzacji decyzji

Debiut Help Me Decide pokazuje kierunek, w którym zmierzają giganci e-commerce: chodzi już nie tylko o to, by mieć szeroką ofertę i atrakcyjne ceny, ale o to, by użytkownik nie musiał się męczyć z myśleniem. Amazon wprost mówi o skracaniu procesu zakupowego, eliminowaniu "zbędnych" analiz i wzmacnianiu komfortu konsumenta. Jak tłumaczy Daniel Lloyd, wiceprezes ds. personalizacji: "Funkcja Help Me Decide pozwala oszczędzić czas i podejmować decyzje z większą pewnością".

Pytanie tylko, czy nie wchodzimy właśnie w epokę outsourcingu podstawowej sprawczości. Kiedy to AI wybiera już nie tylko za nas wiadomości, trasy podróży czy styl odpowiedzi na Tinderze, ale też kształtuje nasze wybory konsumenckie, oparte przecież - przynajmniej teoretycznie - na własnych potrzebach, gustach, priorytetach i kryteriach.

Następnym krokiem w rozwoju AI będzie zapewne inteligentny asystent, który podpowie ci kiedy powinieneś iść do toalety. A nie, przepraszam, to już istnieje.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
24.10.2025 12:40
Tagi: AmazonSztuczna inteligencja (AI)Zakupy online
Najnowsze
12:03
To już plaga przeglądarek z AI. Gigant właśnie się obudził
Aktualizacja: 2025-10-24T12:03:07+02:00
11:39
Samsung Galaxy S26 z obsuwą. Bardzo nietypowa sytuacja
Aktualizacja: 2025-10-24T11:39:29+02:00
10:56
Niszczą Polską Agencję Kosmiczną. Pojawił się dramatyczny apel
Aktualizacja: 2025-10-24T10:56:56+02:00
10:52
Runął polski dron. Coś jest z nimi nie tak, bo poseł mówi o serii katastrof
Aktualizacja: 2025-10-24T10:52:48+02:00
9:57
Ikea wypuściła wspaniałe łóżko. Nie dla ciebie, dla twojego smartfona
Aktualizacja: 2025-10-24T09:57:45+02:00
9:39
W polskim mieście postawili wehikuł czasu. Możesz z niego dzwonić
Aktualizacja: 2025-10-24T09:39:28+02:00
9:02
e-Doręczenia pokazują, jaką rolę ma Poczta Polska w przyszłości. Będzie to rola kluczowa
Aktualizacja: 2025-10-24T09:02:55+02:00
8:29
Pan Spinacz ma dziecko z Żelką. Pokochasz je
Aktualizacja: 2025-10-24T08:29:28+02:00
8:17
Zrobili elektryczny rower dla stóp. Koniec frajerskiego chodzenia na piechotę
Aktualizacja: 2025-10-24T08:17:35+02:00
7:11
Paint zrobi z ciebie Matejkę. Wystarczą twoje bazgroły
Aktualizacja: 2025-10-24T07:11:23+02:00
7:00
Jak działa JPLAY? Tę polską apkę musi pobrać każdy audiofil
Aktualizacja: 2025-10-24T07:00:00+02:00
6:34
Reddit i Perplexity biorą się za łby. To wojna o przyszłość internetu
Aktualizacja: 2025-10-24T06:34:39+02:00
6:31
Chcą rozświetlić Ziemię lustrami. Zrobią ludziom piekło
Aktualizacja: 2025-10-24T06:31:00+02:00
6:21
Podwójne meteory zachwyciły internet. Prawda nie jest przyjemna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:21:00+02:00
6:11
Polskie wojsko ma nową broń. Groźna i zaskakująco sprytna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:11:00+02:00
21:46
Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał
Aktualizacja: 2025-10-23T21:46:01+02:00
21:21
Szukasz przeglądarki na telefon? Microsoft ma dziwnie dobry pomysł
Aktualizacja: 2025-10-23T21:21:01+02:00
20:58
Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"
Aktualizacja: 2025-10-23T20:58:43+02:00
20:41
Płatności zbliżeniowe łatwiejsze. Koniec machania przy kasie
Aktualizacja: 2025-10-23T20:41:48+02:00
19:57
ChatGPT bardziej rozmowny. Wreszcie coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-10-23T19:57:16+02:00
19:35
Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-23T19:35:11+02:00
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA