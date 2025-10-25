Messenger i pełne szyfrowanie. Co to jest i czy mi to potrzebne?

Ładowanie...

Messenger od firmy Meta, właściciela portalu Facebook, jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Korzystamy z niego w formie samodzielnej aplikacji już od 2011 r. Podobnie jak inne usługi tego typu, którymi są np. WhatsApp, Signal, Telegram i iMessage, jest stale rozwijany, a jego twórcy dodają z czasem nowe funkcje. Jedną z nich jest pełne szyfrowanie naszych wiadomości typu end-to-end (E2E) z użyciem kluczy.

Pełne szyfrowanie Messengera - jak to działa?

Z początku z nowej opcji użytkownicy mogli skorzystać na własne życzenie. W sytuacji, gdy dwie osoby po aktywacji tej funkcji zaczęły rozmawiać ze sobą, wysyłane przez nich komunikaty były przekazywane z urządzenia jednego użytkownika na urządzenie drugiego w bezpieczniejszy niż wcześniej, czyli z szyfrowaniem, a tylko oni mieli do nich cyfrowe klucze. Utrudnia to dostęp osobom trzecim.

Zapomniany kod PIN do Messengera to nie (zawsze) koniec świata

Messenger i kod PIN. Po co to komu?

W ubiegłym roku twórcy Messengera podjęli decyzję, że wszyscy użytkownicy muszą korzystać z pełnego szyfrowania wiadomości w komunikatorze od Facebooka. Po aktywacji tej funkcji poproszeni zostali o utworzenie kodu PIN, który pozwala uzyskać dostęp do archiwum rozmów na innych urządzeniach oraz pomaga w synchronizacji historii chatów pomiędzy różnymi sprzętami.

Messenger i Bezpieczna Pamięć - co to daje?

Aby na nowym urządzeniu odtworzyć starsze wiadomości, trzeba po zalogowaniu się wpisać kod PIN. Jeśli go nie pamiętamy, to o ile tylko mamy dostęp do innego urządzenia, na którym jesteśmy zalogowani, możemy wygenerować jednorazowy kod oraz ustawić nowy na przyszłość. Warto go pamiętać - bez niego możemy nie odzyskać naszych wiadomości w przyszłości.

Zaszyfrowane wiadomości możemy również archiwizować w chmurze. W przypadku sprzętów z Androidem jest to Google Drive, a na iPhone’ach w tym celu używamy usługi iCloud. Aby włączyć (lub wyłączyć) archiwizowanie danych w ten sposób należy w aplikacji wejść do menu Ustawienia | Prywatność i bezpieczeństwo | W pełni szyfrowane chaty | Zapisywanie wiadomości.

Czy można wyłączyć pełne szyfrowanie w Messengerze?

W telegraficznym skrócie: nie da się tego zrobić. Facebook zdecydował, że wszyscy użytkownicy muszą korzystać z pełnego szyfrowania. Dzięki temu podczas korzystania z komunikatora mamy pewność, że nasze wiadomości są bezpieczniejsze niż w czasach, gdy ta funkcja była opcjonalna, a my porozumiewaliśmy się z osobą, która jej nie aktywowała po swojej stronie.

Piotr Grabiec 25.10.2025 07:30

