Messenger i PIN. Jak stworzyć i co zrobić, gdy go zapomnisz

Ładowanie...

W ubiegłym roku użytkownicy komunikatora Facebook Messenger zostali przywitani komunikatem o konieczności „Skonfigurowania sposobu dostępu do historii czatu”. Nie były to ani błąd, ani wrogie przejęcie konta, tylko wdrożenie nowej funkcji, która ma pozwolić nam uzyskać dostęp do archiwalnych wiadomości w późniejszym terminie.

REKLAMA

Messenger powitał cię prośbą o ustawienie kodu PIN? Oto odpowiedzi na wszystkie twoje pytania:

REKLAMA

Konieczność korzystania z kodu PIN, aby odzyskać dostęp do wiadomości na innych urządzeniach, utrudnia osobom postronnych dostęp do historii rozmów ze znajomymi, rodziną oraz innymi osobami, z którymi rozmawialiśmy poprzez Messengera. Bez tego kodu nie dostaną do nich dostępu i to nawet jeśli przejmą dane logowania.

Messenger od początku istnienia zachowywał zapis wiadomości ze znajomymi. Skąd ta zmiana? No i co zrobić, jeśli kod PIN, który ustawiliśmy rok temu, wyleciał nam z głowy, a komunikator prosi o jego podanie? Wyjaśniamy.

Tak wyglądał komunikat, który dostali użytkownicy komunikatora Messenger w zeszłym roku

Dlaczego Facebook Messenger prosi cię o utworzenie kodu PIN?

W grudniu 2023 r. Meta wprowadziła do Messengera długo wyczekiwaną zmianę: szyfrowanie wiadomości metodą end-to-end (E2EE) i włączyła wszystkim użytkownikom opcję szyfrowania. Wcześniej szyfrowanie było dostępne tylko w przypadku, gdy oboje użytkowników włączyło szyfrowanie w Ustawieniach komunikatora samodzielnie. Właściciel serwisu Facebook i powiązanego z nich komunikatora postanowił włączyć to w ustawieniach wszystkim, niezależnie od ich poprzednich ustawień.

Szyfrowanie to dobra wiadomość dla użytkowników. W końcu pewnie każdy chciałby, by prowadzone przez niego konwersacje nie wpadły w niepowołane ręce. Niestety uruchomienie nowej funkcji wiążę się z pewną niedogodnością - koniecznością odzyskiwania historii rozmów przez użytkownika, jeśli zdecydujemy się skorzystać z nowego urządzenia: telefonu, tabletu lub komputera.

Facebook przychodzi na szczęście tutaj z małą pomocą - możliwością łatwego synchronizowania archiwum wiadomości, jeżeli tylko użytkownik ustawi kod PIN. I to właśnie o ten PIN pyta użytkowników Messenger.

Ustawianie kodu PIN w komunikatorze Messenger od Facebooka

Warto dodać, że kod PIN to nie jedyna możliwa do ustawienia metoda zabezpieczeń historii czatu. Jeśli chcemy, możemy przechowywać archiwum również na Dysku Google (telefony z Androidem), w chmurę iCloud (iPhone) oraz lokalnie. Warto jednak pamiętać, że te dodatkowe rozwiązania mogą okazać się problematyczne w przypadku migracji na nowe urządzenie bądź jeśli zajdzie konieczność skorzystania z komunikatora np. na komputerze w bibliotece akademickiej, w biurze itd. Dlatego utworzenie kodu PIN jest rekomendowanym sposobem zabezpieczenia historii czatu.

Jak utworzyć kod PIN na Messengerze?

Na ekranie "Skonfiguruj sposób dostępu do historii czatu" dotknij "Utwórz kod PIN" Wprowadź sześciocyfrowy kod PIN, a następnie potwierdź go poprzez ponowne wpisanie

Konieczność ponownego wpisania kodu PIN będzie potrzebna jedynie w przypadku migracji na nowe urządzenie lub po wyczyszczeniu danych obecnego telefonu. Ten kod PIN nie blokuje dostępu do całego Messengera, a jedynie uwierzytelnia dostęp do historii szyfrowanych czatów na nowym telefonie.

Ustawcie w Messengerze tylko lepiej inny PIN niż 1234… (!)

Jak zmienić kod PIN na Messengerze? Jak zmienić sposób uzyskiwania dostępu do czatu?

Jeżeli odruchowo dotknąłeś krzyżyk w lewym górnym rogu ekranu, albo ustawiłeś PIN, który zdążyłeś zapomnieć, albo doszedłeś do wniosku, że wolałbyś historie przechowywać w chmurze lub lokalnie, nic straconego. Wystarczy, że zmienisz ustawienia przechowywania czatu. W tym celu:

Dotknij ikonę trzech pasków po lewej stronie słowa "Czaty" Dotknij ikonę ustawień u góry ekranu Z wyświetlonej listy wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" Wybierz "W pełni szyfrowane czaty", a następnie "Pamięć wiadomości"

Z tego miejsca możesz wygenerować nowy kod PIN lub zmienić sposób przechowywania historii na dysk w chmurze.

1 / 5 Z tego menu dostaniesz się do ustawień synchronizacji wiadomości

Facebook Messenger pokazuje błąd "Brakuje wiadomości. Synchronizuj teraz". Co robić?

„Brakuje wiadomości. Synchronizuj teraz” to błąd powiązany z wprowadzonym przez Metę do Messengera szyfrowaniem czatów. Najczęściej pojawia się on w przypadku otworzenia komunikatora na nowym urządzeniu lub braku pamięci do przechowywania historii czatów.

W razie pojawienia się błędu „Brakuje wiadomości. Synchronizuj teraz” należy przejść do ustawień aplikacji, a następnie sekcji Prywatność i bezpieczeństwo -> W pełni szyfrowane czaty -> Pamięć wiadomości. W tym menu pojawia się opcję tworzenia nowego PINu, o który aplikacja poprosi cię po kliknięciu „Synchronizuj teraz”.

Jak zmienić PIN w komunikatorze Messenger?

Do tego w sytuacji, gdy Messenger poprosi nas o kod PIN, którego nie pamiętamy, możemy poprosić o wygenerowanie jednorazowego kodu. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku będziemy musieli potwierdzić naszą tożsamość na innym urządzeniu, w którym skonfigurowaliśmy uprzednio komunikator Facebooka i w którym synchronizacja historii chatów jest już włączona.

1 / 5 Skorzystanie z Messengera na innym urządzeniu wymaga podania kodu PIN

Zalogować się do Messengera z użyciem jednorazowego kodu oczywiście możemy, ale oprócz tego Facebook zaproponuje zresetowanie kodu. Jeśli go nie pamiętamy, to jest to dobry moment na to, by utworzyć nowy PIN. Dzięki niemu nie będziemy musieli generować jednorazowych kodów za każdym razem, a do tego nie stracimy historii chatów w sytuacji, gdy stracimy dostęp do wszystkich urządzeń, na których byliśmy zalogowani.

REKLAMA

Więcej na temat Facebook Messengera:

REKLAMA

Ładowanie...