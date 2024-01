Messenger nie tylko dla użytkowników Facebooka. Podziękujcie Unii

Korzystający z Facebook Messenger będą mogli wybrać, czy chcą nadal używać komunikatora wraz z kontem Facebook, czy zupełnie osobno. Tyczy się to zarówno nowych użytkowników (którzy będą mogli utworzyć samodzielne konto do obsługi tego popularnego komunikatora), jak i obecnych – ci będą mogli po prostu odłączyć konto. Dla wielu osób jest to z pewnością duże udogodnienie, a to dlatego, że Messenger w Polsce jest głównym komunikatorem internetowym.