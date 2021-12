Z jednej strony rząd może w łatwy sposób wyłowić w ten sposób osoby unikające tej opłaty za dostęp do mediów publicznych, a z drugiej mógłby osiągnąć takim ruchem efekt odwrotny do zamierzonego i zrazić do siebie wyborców. Czas pokaże, co dla TVP będzie istotniejsze.