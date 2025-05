Nowy Garmin 970 dostał latarkę. Nie śmiej się, jest ważna

Odrobinę różnią się natomiast czasy pracy na jednym ładowaniu. Garmin Forerunner 570 42 mm wytrzyma maksymalnie 10 dni w trybie zegarka, a z włączoną lokalizacją (tak, jest opcja dwuzakresowego GPS) wytrzyma od 13 do 18 godzin. Forerunner 570 47 mm wytrzyma, odpowiednio, 11 dni i od 14 do 18 godzin, natomiast 970 - 15 dni oraz od 21 do 26 godzin.