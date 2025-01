Oto nowy Garmin Instinct 3. Teraz wybierzesz, czy będzie ładnie

Pierwszą grupą jest Garmin Instinct 3 AMOLED. Do wyboru mamy dwie wielkości koperty - 45 mm (ekran 1,2 ", 390 x 390 pikseli) albo 50mm (1,3", 416 x 416 pikseli). Większy z zegarków wytrzyma do 24 dni w trybie smart zegarka i do 9 dni z zawsze włączonym ekranem, natomiast mniejszy - odpowiednio 18 i 7 dni.