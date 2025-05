Samsung chce wyciąć popularny smartfon z oferty Galaxy

No dobra, a co z tym pomysłem, żeby wypuścić aż cztery różne telefony w jednej serii flagowców? Kto to w ogóle widział? Na przykład Apple. Przecież on już nam pokazał iPhone'a 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max. I jeśli ci przyjdzie do głowy, że tak naprawdę 16 i 16 Plus to prawie to samo, a 16 Pro i 16 Pro Max również, to w sumie nie będę się sprzeczał, bo trochę racji w tym masz.