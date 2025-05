Nadchodzą AirPodsy Pro 3. Apple wygadał się w kodzie

Na koniec warto wspomnieć o potencjalnych nowościach ze świata dbania o zdrowie. Mark Gurman niedawno informował, że Apple pracuje nad co najmniej trzema takimi rozwiązaniami dla przyszłych modeli AirPods: monitorowaniem tętna (na wzór tego, co oferuje Apple Watch i co niedawno zagościło w Powerbeats Pro 2), pomiarem temperatury oraz nowymi czujnikami umożliwiającymi „szereg pomiarów fizjologicznych”. Z tej listy, monitorowanie tętna wydaje się najbardziej prawdopodobne do zaimplementowania już w AirPods Pro 3.