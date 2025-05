Sony WH-1000XM6 – recenzja słuchawek, na które czeka pół świata

Sorry, wiem, że już sporo czasu poświęcam kwestii etui, ale uważam chowanie tych słuchawek za dość upierdliwe, jeśli… nie wie się o jednej rzeczy. Obsługa etui staje się dziecinnie prosta, jeśli zapamięta się jedną rzecz, którą podpowiedziały nam osoby projektujące słuchawki - należy zdejmować je i zakładać prawą ręką. Jeśli będzie się robiło to w ten sposób, to nagle wyciąganie z etui i władanie do niego stanie się proste i pójdzie jak po nitce do kłębka.