Test Huawei FreeBuds 6: trzymają się lepiej niż ja planów

Zaskakująco dobrze. Owszem, to nie jest poziom dokanałowych FreeBuds Pro 4, ale jest do niego zbliżony. To zasługa podwójnych przetworników, które świetnie radzą sobie z przenoszeniem tonów niskich i wysokich. Bas przyjemnie masuje ucho. Słucham najróżniejszej muzyki i niezależnie co wybierałem, mogłem cieszyć się pięknym dźwiękiem. Może nie jest to sala koncertowa, ale trudno się przyczepić. Niektórzy powiedzą, że to kwestia algorytmów, ale nie będę psuł tego tekstu technicznym żargonem. Niezależnie od czarów odprawionych przez Huawei - będziecie zadowoleni.