Tramwaje odkorkowane. Katowice zdradzają miastom swój sposób

System w czasie rzeczywistym rozpoznaje nadjeżdżający tramwaj i daje mu zielone światło na skrzyżowaniach – oczywiście tylko wtedy, kiedy jest to możliwe. Kamery, pętle indukcyjne i czujniki trakcyjne potrafią natychmiastowo wykryć tramwaj i na tej podstawie odpowiednio zarządzać światłami. W lutym br. przeprowadzono test, podczas którego system priorytetu został czasowo wyłączony. Wykazał on, że gdy działa pełną parą, tramwaje pokonują trasę o 16,5 proc. szybciej. To nie tylko kilka minut oszczędności dla pasażerów – to też znacznie mniej frustracji i większa punktualność.