ChatGPT sprawdzi, jak rozwinęliśmy się na przestrzeni lat. Chcę poddać się takiej ocenie

W dobie cyfrowej większość z nas posiada rozbudowane archiwa własnej twórczości. Dokumenty tekstowe, prezentacje, notatki, artykuły - wszystko to, rozproszone po różnych folderach i usługach chmurowych, stanowi niezwykle wartościowy zbiór naszych doświadczeń i rozwoju zawodowego. W moim przypadku osobisty OneDrive to prawdziwe cyfrowe muzeum kariery - od prac zaliczeniowych z Politechniki, przez pierwsze teksty dla Overkill.pl, artykuły dla Magazynu CHIP, materiały dla Spider's Web, aż po różnorodne zlecenia dla wielu innych wydawców. Do tej pory to archiwum służyło głównie jako magazyn wspomnień i zabezpieczenie dorobku. Teraz jednak, dzięki integracji ChatGPT z usługami Microsoftu, może stać się aktywnym narzędziem rozwoju zawodowego i kreatywnej analizy.