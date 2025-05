iPhone będzie działał dłużej na jednym ładowaniu. Dzięki tym dwóm literkom

Jednak mimo marketingowego szumu wokół Apple Intelligence, trudno oprzeć się wrażeniu, że to nie rewolucja, a raczej ewolucja. Optymalizacja zużycia energii to coś, co Apple rozwija w iOS-ie od lat. Funkcje takie jak Zoptymalizowane ładowanie baterii, które uczy się rutyny użytkownika, by spowolnić ładowanie powyżej 80 proc. do czasu, gdy telefon będzie potrzebny, czy tryb niskiego zużycia energii, są tego najlepszym przykładem. Nowy tryb zarządzania baterią wydaje się po prostu kolejnym rozwinięciem tych idei, być może z bardziej zaawansowanymi algorytmami i pod nową, chwytliwą nazwą parasola funkcji Apple Intelligence.